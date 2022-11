Prince, la Totale. Les 684 chansons exliquées

Après deux albums teintés de funk et de disco, Prince Rogers Nelson devient dès 1980 le maître du Minneapolis Sound avec son troisième opus, le sulfureux et bien nommé " Dirty Mind " . Dès ses premiers disques pour Warner Bros. Records, celui qu'on surnommera bientôt le Kid de Minneapolis offre sa vie à une production musicale foisonnante et variée. Prince traverse alors les années 1980 avec une irrévérence et une audace qui le caractériseront. Après avoir enchaîné les succès (Little Red Corvette, Purple Rain, Kiss, Sign O' The Times ou Batdance) et vendu plus de 100 millions d'albums, Prince a su se réinventer à chacun de ses disques, déjouant les pronostics de ceux qui le croyaient mort, renaissant sans cesse de ses cendres, et surprenant toujours au travers de nouvelles directions artistiques. De Madonna à Miles Davis, de Michael Jackson à Kate Bush, tous les grands noms de la musique populaire ont souhaité un jour enregistrer à ses côtés. Depuis la mort inattendue du chanteur en 2016, The Prince Estate s'applique à exhumer de The Vault, son coffre-fort de Paisley Park, de précieux albums jusqu'alors demeurés inédits. Des milliers de chansons y sommeillent encore, et chacune de ces parutions est un événement mondial. Ouvrage unique au monde, Prince, La Totale offre un regard inédit sur l'oeuvre tentaculaire de l'artiste, et détaille avec minutie la genèse de chacune de ses 684 chansons, dévoilant un à un les secrets de fabrication d'une discographie spectaculaire, à la hauteur de cet artiste hors norme et immortel.