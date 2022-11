Emily in Paris Tome 2

Après des débuts un peu compliqués et des gaffes en série, je commence à vraiment adorer ma vie parisienne. Mes collègues chez Savoir m'ont acceptée parmi eux, et ma boss ne me claque presque plus la porte au nez. Lorsque je flâne dans mon quartier, je m'y sens comme chez moi maintenant. Et c'est encore plus génial depuis que mon amie Mindy a emménagé dans ma minuscule chambre de bonne. Il y a juste un petit hic. Un petit hic nommé Gabriel... dont Camille veut me parler de toute urgence. Gabriel lui aurait-il avoué ce qui s'est passé entre nous ? Oh là là, tout, mais pas ça !