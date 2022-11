100 recettes secrètes des palais italiens. 100 recettes authentiques et traditionnelles

Découvrez l'Italie à travers 100 recettes authentiques des palais et châteaux de la Botte ! Vivre, le temps d'une soirée, d'une nuit, d'une semaine, au coeur des plus belles demeures italiennes, de palais Renaissance en villas palladiennes, de casine en châteaux médiévaux, découvrir l'Italie par un art du voyage qui allie l'histoire et l'architecture à la gastronomie et à l'oenologie, tel est le privilège qu'offre l'association des Dimore Storice. Dans ce livre foisonnant, Alba Pezone propose un tour d'Italie à sa façon et dévoile les clés de la beauté et du goût "à l'italienne" : 100 recettes, parmi les plus emblématiques de la tradition culinaire du territoire d'origine de 25 Dimore Storiche, qui représentent l'identité gastronomique des différentes régions d'Italie : Ouf en potage, Lapin à la mode d'Ischia, Ragoût très napolitain, Pâtes aux pommes de terre, Courgettes à l'aigre-douce, Pizza aux olives et aux câpres, Beignets à la crème, Griottes à l'alcool, Mon baba au rhum, etc. Plus qu'un livre de cuisine, c'est un véritable voyage à lui tout seul. Un livre pour tous les curieux et les amoureux de l'Italie. A tavola !