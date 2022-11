A la recherche du tintin perdu

Référence explicite au roman de Marcel Proust, cette " fantaisie autobiographique " se veut une réflexion psychologique sur la bande dessinée, la mémoire et le temps. Trois événements - un rendez-vous d'enfance manqué avec Hergé dans les années 1970, un coup du destin le 3 mars 1983 et un émouvant voyage en Belgique pour une visite de Bruxelles et du musée Hergé en 2013 - ont conduit l'auteur à tirer les fils d'un grandiose hommage graphique à la bande dessinée mondiale. Ricardo Leite nous emmène en voyage dans les univers symboliques et culturels qui l'ont enchanté tout au long de sa vie. Il dévoile une relation mi-réelle mi-onirique avec Hergé, son monde et son oeuvre, en particulier Les Aventures de Tintin. Il nous propose un dialogue imaginaire permanent (sur l'art, la technique et l'histoire de la bande dessinée) avec les grands créateurs, parfois basé sur des rencontres réelles ou créé à partir d'innombrables références bibliographiques. En fin de volume, un glossaire permet au lecteur de retrouver page à page les personnages représentés dans l'ouvrage.