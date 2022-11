" Je m'en moque d'être en papier, je veux être comme les autres ! Je veux sauter par-dessus le feu de bois sans me noircir les pieds ! " Rejeté par les enfants de son quartier à cause de sa singularité, le garçon de papier est fragile dans un monde de forts, il se plie, se froisse face aux moqueries. Alors qu'il s'enfuit loin de ce qui l'oppresse, il découvre sa véritable force, celle de l'imagination, et le courage d'être soi.