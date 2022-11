Jean-Michel : Jean-Michel ne sait pas dire non

Jean-Michel, le super caribou des bois, adore rendre service aux habitants de Valbonvent. Un problème ? Pas de panique, Jean-Michel est là ! Mais à force de dire oui, pour tout, et à tout le monde, notre super héros ne sait plus où donner de la tête et le voilà au bord de la crise de nerf. Heureusement Gisèle est là pour l'aider à s'affirmer, retrouver confiance en lui et lui apprendre à s'organiser. Parce qu'on ne rend jamais mieux service que quand on sait aussi dire non.