Doggerland Tome 2 : La part de l'ange

Tandis que les festivités de Noël battent leur plein, un cadavre est retrouvé près d'un bassin minier de Noorö, l'île la plus au nord de l'archipel du Doggerland. Un accident qui se révèle bien vite être un meurtre savamment dissimulé. Heureuse d'avoir une bonne raison d'échapper à des fêtes de famille déprimantes, l'inspectrice Karen Eiken Hornby se saisit de l'enquête. La veille du Nouvel An, un autre crime est commis, cette fois en lien avec la distillerie locale de whisky. Peu à peu, Karen prend conscience que ses proches semblent en savoir plus qu'il ne le faudrait sur les deux affaires...