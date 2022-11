Quand je ne serai plus là

Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Freddy Michalski. Flash info : il vous reste dix-huit mois à vivre. Depuis quelques jours, Jess Mount vit un véritable cauchemar. Son fil d'actualité Facebook semble totalement déréglé, et la transpose dans un futur où... elle n'existe plus. Elle serait vraisemblablement morte dans un accident. Mais, avant cette fin tragique, elle se découvre un petit ami, un mariage, et même un bébé. Pourtant, lorsque de nouveaux messages suggèrent qu'elle a été assassinée, le doute s'installe. Et s'il ne s'agissait pas d'une simple blague, mais de son véritable destin ? Jess comprend bientôt que si elle change l'avenir pour sauver sa vie, le bébé qu'elle a commencé à aimer n'existera peut-être jamais... "Génial, original et captivant". B. A. Paris, auteure de Derrière les portes. "Une fois que vous l'aurez commencé, vous ne pourrez plus vous arrêter". My Weekly. Déjà plus de 250 000 lecteurs outre-Manche et outre-Atlantique.