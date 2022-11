Casse-tête ou casse-pieds ? Rinne, pauvre comme jamais, tombe sur une annonce qui pourrait l'aider. Le bureau de la Destinée est à la recherche d'une mystérieuse boîte scellée et qui vient d'être dérobée à Kaïn ! Commence alors une compétition effrénée entre Rinne, Sabato et Renge pour ramener la boîte le premier et toucher la récompense. Entre des dettes non soldées et la projection astrale d'Ayame, qui n'en fait qu'à sa tête, le jeune shinigami n'est pas près de se reposer !