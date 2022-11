Le Retour du courage

La prospérité, la démocratie, la paix et la libéralisation des moeurs avaient pu nous faire croire que le courage - comme la volonté, l'effort, la rigueur - , était devenu une vertu d'autrefois. Avec les guerres, les fanatismes, les pandémies, la crise climatique, chacun fait face à de nouveaux défis. Nos systèmes de soutien - religion, idéologie, Etat, famille -, se sont affaissés ou atteignent leurs limites. Plus solitaires, nous devons être solidaires. La vague de fond actuelle nous amène à prendre nos responsabilités, à compter sur nous-mêmes et à façonner notre destin incertain. Aujourd'hui, il nous faut avoir encore plus de courage. Quel rôle joue-t-il chaque jour dans notre vie ? Pourquoi est-il irremplaçable ? Comment en trouver quand il en faut ? Autant de questions auxquelles Jean-Louis Servan-Schreiber répond dans ce livre.