The Fable Tome 11

Après avoir retrouvé l'identité de Hinako et la cause de son handicap, Satô décide d'aider cette dernière à retrouver tous ses moyens physiques... Mais Hina trouve ce comportement étrange de la part d'un inconnu, et Suzuki, qui a eu vent de cet incident, corrige violemment Satô pour lui faire passer le goût de son altruisme déplacé... Pendant ce temps, le plan mis au point par Utsubo et ses "partenaires" du bureau municipal de renseignements commerciaux de Taihei a parfaitement fonctionné. La mère de Kainuma choisit de payer une somme élevée pour éviter un pseudo-procès à son fils, accusé de tentative de viol sur Misaki. Kainuma est tellement à bout qu'il se met en tête de tuer Misaki. Mais sa tentative échoue, laissant tous les salariés d'Octopus en état de choc complet...