Les Nymphéas grandeur nature. Edition de luxe

Découvrez les Nymphéas de Monet dans un format exceptionnel. L'ouvrage propose une expérience unique grâce à 36 dépliants qui, ouverts, permettent de reproduire une cinquantaine de détails des tableaux de nymphéas à taille réelle, invitant ainsi à un véritable voyage visuel au coeur de l'oeuvre du maître. De 1899 à sa mort en 1926, Claude Monet n'a cessé de traquer les jeux de transparence et de réverbération des " paysages d'eau " que lui offrait son jardin japonais à Giverny. Le thème central est constitué par les nymphéas, étudiés depuis la berge ou depuis le pont japonais, mais le véritable sujet reste la fusion du ciel et de l'eau, la transparence des fonds, la réverbération des surfaces, l'éclat des fleurs. L'auteur retrace conjointement l'histoire du jardin et celle de cette immense production picturale. Michel Draguet est directeur général des Musées royaux des beaux-arts de Belgique et professeur à l'Université libre de Bruxelles.