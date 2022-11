La Vraie véritable et très véridique histoire des trois petits cochons

Qui sont lés diablotins qui mettent sens dessus dessous leur chambre... poussant une certaine Cendrillon à tout nettoyer derrière eux ? CE SONT LES TROIS PETITS COCHONS ! Et qui sont les chenapans qui enchaînent des bêtises bien pires que celles d'un vilain petit canard ? CE SONT ENCORE ET TOUJOURS LES TROIS PETITS COCHONS ! Un jour, leur maman n'en peut plus et leur dit : "Mes enfants, je vous aime énormément, mais il est temps pour vous trois de partir d'ici et de vous construire une maison. ' Découvrez ce qu'ont fait les trois petits cochons avant qu'ils ne rencontrent le grand méchant loup !