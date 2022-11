Vers le monde bleu

Début des années 1990. Un jeune Français est depuis toujours attiré par certaines contrées de l'hémisphère austral, mais son esprit trop raisonnable l'empêche de s'y aventurer. Puis, les circonstances font qu'il s'embarque pour les antipodes de ses destinations rêvées. Un monde peuplé de figures du passé et de peuples anéantis prend alors forme sous ses yeux, tandis que trois hommes lui montrent le chemin, doublant le périple géographique d'une initiation amoureuse. Un roman aux descriptions généreuses, par lesquelles l'auteur partage ses passions pour l'ethnologie et l'histoire. Une invitation au voyage et à la découverte.