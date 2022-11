L'infantile dans les liens. Le social, le groupe, la famille, le couple

Cet ouvrage s'inscrit dans la continuité des travaux sur les aspects infantiles et bébés : La Psychanalyse à l'épreuve du bébé, La Part bébé du soi, et fait suite plus particulièrement aux ouvrages collectifs Les Traces des expériences infantiles et Les Expériences ludiques infantiles. Les ouvrages précédents étaient centrés sur les traces des expériences infantiles, heureuses ou traumatiques, dans la subjectivité et dans les contextes cliniques ou psychopathologiques. Cet ouvrage explorera le devenir des expériences infantiles dans les liens entre les sujets. Comment s'exprime l'infantile dans les liens sociaux, groupaux, familiaux ? De quelle manière les liens que tissent deux ou plusieurs personnes sont-ils tributaires des expériences qu'elles ont connues dans leur enfance et leur petite enfance ? Comment ces liens traitent-ils les effets, plus ou moins traumatiques ou plus ou moins heureux, de ces expériences de l'enfance ? Qu'est-ce que le lien contient, travaille, transforme pour chacun et pour l'ensemble, qui a trait à ces expériences ? Qu'est-ce que les sujets mettent en commun, en partie consciemment mais pour une grande part à leur insu, dans un lien intersubjectif ? Les co-auteurs s'attachent à mettre en évidence les traces des expériences infantiles dans l'espace social, politique, institutionnel, et dans le champ groupal, familial, conjugal.