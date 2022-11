Les routes de la soie. L’histoire du cœur du monde, Edition collector

Dans cette somme magistrale, Peter Frankopan élargit la perspective du récit traditionnel et occidental de l'histoire mondiale pour se tourner vers "une région qui va des rives orientales de la Méditerranée jusqu'à la mer Noire et à l'Himalaya". C'est là, au carrefour des civilisations, qu'il situe le centre névralgique du globe. Et c'est les yeux rivés sur ce "coeur du monde" que, des campagnes d'Alexandre le Grand aux luttes géopolitiques du XXI ? siècle, il retrace avec brio 2500 ans d'histoire. Voyage grisant à travers les siècles, Les Routes de la soie éclaire d'une lumière nouvelle notre rapport au monde.