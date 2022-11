Une année de philosophie

"Ceci est un réconfort. A tous ceux qui ce matin se réveillent épuisés. A tous ceux qui souffrent de l'absence des êtres aimés. A tous ceux qui cheminent dans les forêts lointaines de leurs tourments. A tous ceux qui se sentent trop, ou peut-être pas assez. A tous ceux qui voudraient que leur journée rayonne sous un autre ciel. A tous ceux dont les larmes glissent sur le rebord du coeur. A tous ceux dont la gorge se serre à l'évocation d'un lieu, d'un nom, d'une pensée. A tous ceux qui ferment une porte derrière eux. A tous ceux qui ne savent plus comment faire. A tous ceux plongés dans la lumière crue d'un quotidien vengeur. A tous ceux qui ne trouvent plus leur place sur cette curieuse terre. A tous ceux dont les ressources s'épuisent. A tous les coeurs enragés que rien n'arrête". Chaque matin, depuis plus de cinq ans, Marie Robert écrit un texte qu'elle partage sur les réseaux sociaux. Cette pensée du jour est devenue un rendez-vous quotidien pour près de 150000 personnes. Ce livre, illustré par douze collages originaux de Lia Rochas-Páris, est un recueil de ses textes les plus intemporels pour habiter la journée avec philosophie.