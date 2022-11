Le Petit Issa Tome 1 : La kiffance

Issa Doumbia est le seul de sa fratrie à être né en France. Avant de devenir une des personnalités préférées des Français, le petit Issa a vécu une enfance heureuse en banlieue parisienne, aux côtés de copains et camarades de classe, dignes représentants de la génération black-blanc-beur. Souvent plongé dans les bandes dessinées, et particulièrement dans celles du Petit Nicolas, il reconnaît avoir eu parfois du mal à s'identifier à ses héros préférés. C'est en pensant aux enfants d'aujourd'hui que le petit Issa devenu grand s'est replongé dans ses souvenirs d'enfance, pour leur proposer une BD qui leur ressemble, reflet d'une société métissée. Le tout avec l'humour et la bonne humeur qui font son succès !