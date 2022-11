Nota Bene T05. La Mythologie Grecque

#NotaBene – Quand on pense à la Grèce Antique, on pense immédiatement à ses dieux innombrables et aux premiers Jeux Olympiques. Venez découvrir la réalité derrière les mythes, avec sérieux et humour. Rencontrez toutes les compagnes de Zeus, Prométhée, Hérakles et ses douze travaux, la légendaire Toison d'Or et même le premier robot de l'histoire : Talos !