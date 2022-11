Dans les coulisses des Bridgerton

Très chères lectrices, très chers lecteurs, Vous avez adoré La chronique des Bridgerton. Vous avez vibré, ri et pleuré au rythme des scandales et des passions tumultueuses au temps de la Régence. Vous voulez savoir comment les mots enchanteurs de Julia Quinn se sont incarnés dans la série Netflix de Shondaland ? Alors bienvenue dans les coulisses de la série culte ! Dans ce guide officiel signé Shonda Rhimes et Betsy Beers, vous allez découvrir des photos jamais dévoilées, des interviews exclusives, des anecdotes de tournage inédites. Vous apprendrez tout sur le casting, les personnages, le tournage, les costumes, les décors... Des secrets seront-ils divulgués ? Bien sûr. Après tout, ils sont au coeur de l'intrigue. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par la magie Bridgerton.