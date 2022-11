Longtemps je me suis couché de bonheur

Orly, cité Million, 1964. Un adolescent de quinze ans, pour l'amour d'une Albertine, plonge dans l'oeuvre de Marcel Proust. Jusqu'à l'obsession. Autour de lui se bousculent un Charlus égoutier, une Odette infirmière à domicile, une duchesse de Guermantes battant ses tapis à la fenêtre... Rêve ou réalité, peu importe, quand il sera grand, il sera Proust. Avec la verve et l'imagination qui ont fait le succès du Champ de personne, Daniel Picouly transpose l'univers de Marcel Proust dans sa banlieue d'Orly. Le récit profond et drôle d'une éducation sentimentale, hommage à l'école, à sa famille et à l'auteur de La Recherche. A tout ce qui a fait de lui l'écrivain qu'il est aujourd'hui. Dans cette déclaration d'amour à Proust, on retrouve toute la truculence et la joie communicative de Picouly. Un vrai bonheur. Page. Avec gouaille, tendresse et appétit romanesque, l'auteur dépeint la vie banlieusarde des années 1960 et souligne la puissance de la culture. Lire Magazine littéraire.