Sombre Imperium : La Trilogie

Alors que la Cicatrix Maledictum déchire la galaxie, déversant toutes les horreurs du warp et de la Longue Nuit, l'humanité n'a jamais été aussi proche de l'anéantissement. L'Ere Indomitus est arrivée. C'est le début du Sombre Imperium. Cadia est tombée, ses armées ont été dispersées, elle qui si longtemps fut un rempart imprenable et inflexible contre le Chaos. Toutefois, un héros renaît de ses cendres pour combattre les ténèbres - le primarque Roboute Guilliman. Et à travers lui, une faible étincelle d'espoir est ravivée. Dans Guerre et Peste, de vastes armées sont rassemblée par le Fils Vengeur pour contrer la destruction imminente de l'humanité. L'humanité lance une croisade comme on n'en a pas vu depuis des millénaires. Un plan certes désespéré, mais qui ne doit pas échouer, sous peine de perdre l'Imperium. Les ennemis sont nombreux, le défi à relever est presque insurmontable. Aux prises avec sa propre foi et le sinistre vide qu'est devenu le Sombre Imperium, le destin de Guilliman l'amènera face à face avec l'un de ses frères, le primarque devenu démon Mortarion. Alors que la Croisade Indomitus fait rage, des héros désespérés combattent sur une myriade de mondes. Mais c'est avec l'attaque de la planète capitale de Guilliman par la Death Guard que commence la lente progression d'un complot vicieux visant à éliminer le dernier espoir de l'Imperium en déchaînant la terrible maladie nommée Fléau Divin. Cette réédition en recueil rassemble la fameuse trilogie de Guy Haley, avec l'integralité des révisions de l'auteur apportées aux premier et second livres.