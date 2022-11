Transcription

1940. Juliette Armstrong, une jeune femme britannique, est recrutée par un obscur département des services secrets. Son rôle consiste à transcrire les conversations de sympathisants anglais au nazisme. Une tâche bien monotone mais qui deviendra terrifiante. A la fin de la guerre, devenue productrice à la BBC, elle est étrangement confrontée aux fantômes de son passé. Une autre guerre se joue là, et Juliette est à nouveau exposée. Elle comprend alors que tout acte a ses conséquences. Un roman plein de force et d'empathie par l'un des plus grands écrivains anglais d'aujourd'hui. Débordant d'idées, sage, drôle et rythmé. The Gardian. Un roman d'espionnage plein d'énergie. Le Parisien week-end. Traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Sophie Aslanides.