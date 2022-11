La guitare de palissandre du titre est le fil conducteur du livre. Autour de lui, cinq récits s'articulent, chacun à une époque différente (et cependant indéfinie, dans le temps comme dans l'espace) : la naissance de l'arbre, en des temps mythiques et très anciens ; le moment de sa coupe dans une forêt sacrée, et les conséquences pour la famille du bûcheron ; sa transformation en guitare par un luthier obsessionnel qui a recueilli une orpheline ; l'histoire du grand compositeur en panne d'inspiration qui perd finalement, par son égoïsme, ses droits à composer sur la guitare, et enfin, à l'époque contemporaine, le destin d'une concertiste confrontée à un choix entre carrière et vie privée, et à qui la guitare finira par échoir. Ecrit comme une pièce musicale, le livre se compose de trois mouvements, Glissando, Pizzicato et Vibrato, chaque mouvement étant lui-même composé de cinq thèmes, cinq destins de femme liés au bois de palissandre et à la guitare. Dans une écriture ciselée, Kristina Gavran reprend les codes du conte pour évoquer l'émancipation féminine et le rapport à l'art et la nature, avec tendresse et délicatesse.