Dans les profondeurs marines vivent le roi de la Mer et ses six filles sirènes. Le jour de ses quinze ans, la benjamine est autorisée, comme le veut la tradition, à monter à la surface de l'eau pour observer de plus près le monde des humains. Fascinée, elle tombe immédiatement amoureuse d'un prince. Pour le séduire, elle accepte de renoncer à sa queue de sirène et de perdre l'usage de sa voix... Cette édition exceptionnelle propose une nouvelle lecture du conte le plus connu d'Andersen et présente des lettres issues de sa correspondance, dont certaines jamais traduites en français. Benjamin Lacombe pose sur La Petite Sirène un regard personnel d'une modernité et d'une sensibilité bouleversantes.