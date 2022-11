Un film violent interrompu par le coup de sonnette d'une femme qui se trompe d'étage : un coup de foudre provoque une avalanche de "Et si. ". . dans l'esprit du héros. Une brèche s'ouvre ; l'intensité des accords musicaux des corps avant même qu'ils s'unissent, la nécessité d'échapper aux niaiseries de l'époque, jaillissement de la fragile et violente beauté de chaque instant où l'autre nous étrange autant qu'il nous séduit... "L'amour est un révolutionnaire actif. ". . Chaque page d'Un possible amour est une épopée sensible, un roman dédié à la puissance créatrice de l'état amoureux.