Géopolitique de l'indo-pacifique

Apparue dans les années 2000, l'idée de pouvoir englober les océans Pacifique et Indien au sein d'une même entité spatiale - appelée "Indo-Pacifique" - est devenue incontournable. De nombreux Etats et organisations régionales ont d'ores et déjà acté leur reconnaissance officielle de l'Indo-Pacifique : du Japon à l'Australie, de l'Inde à l'Indonésie et à l'Association des Nations d'Asie du Sud-est (ASEAN), en passant par la France, l'Allemagne et l'Union européenne. Cet ouvrage met au jour un durcissement des rapports de forces entre grandes puissances en Asie - notamment entre les Etats-Unis et la Chine - ainsi que les stratégies d'influence et de coalition que chacun met en place dans tous les domaines : diplomatique, économique, technologique, écologique, sanitaire et idéologique.