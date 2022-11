L'expression de soi à l'école. Une norme scolaire d'authenticité

L'ouvrage permet de saisir les pratiques, les visées et les enjeux entourant l'expression personnelle à l'école élémentaire. Le premier chapitre définit l'expression de soi en tant que norme sociale visant à favoriser l'extériorisation des individus, traduite ensuite dans l'espace scolaire. Le second chapitre se concentre sur les pratiques de classe. Il montre que trois modèles d'enseignement sont identifiables, chacun poursuivant des visées éducatives différentes, et opérant une balance singulière entre liberté d'expression et contraintes imposées. Le troisième chapitre évoque le fonctionnement des critères d'évaluation expressifs en classe. Ces critères ne sont pas aussi bien compris par tous les élèves, ce qui souligne l'existence de dispositions à s'exprimer de la " bonne manière " en classe. Le quatrième chapitre se penche sur le " travail émotionnel " des élèves induit par la présence d'activités expressives, et met notamment en lumière un défi pour ceux-ci : la gestion de l'enthousiasme.