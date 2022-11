Minorisation des femmes dans l’entrepreneuriat : une fatalité ? Manuel d'empouvoirement à l'usage des entrepreneuses qui s'affirment

Ce bréviaire de révolte est un antidote au poison de la discrimination des femmes dans les mondes de l'entrepreneuriat et du capital-risque, un outil pour contrebalancer la frustrante impuissance des entrepreneuses et les aider à prendre le pouvoir. Dans ce guide pratique, vous découvrirez une méthode originale pour "débiaiser" le processus de financement par capital-risque, ainsi qu'un petit manuel pour affermir votre dithyrambe, qui vous encouragera à exiger plus et vous dévoilera les attitudes qui feront de vous une leveuse de fonds efficace. Cet ouvrage didactique inédit est destiné tant aux entrepreneuses actuelles et en devenir, qu'aux investisseuses actuelles et en devenir. Il vise à féminiser la startup-sphère en incitant les femmes à se tourner davantage vers les métiers de l'entrepreneuriat et ceux de son financement.