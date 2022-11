Concours Sésame. Tout-en-un, Edition 2023-2024

Cet ouvrage vous offre une préparation complète au concours SESAME qui ouvre l'entrée à quatorze grandes écoles. Cette nouvelle édition tient compte des modifications des épreuves de langue et de raisonnement et compétences. Toute la méthodologie Une présentation et des conseils généraux pour bien vous préparer au concours et le réussir. Toute la méthodologie de l'analyse documentaire avec des exemples d'applications. Tout le cours Toutes les notions de logique générale, d'aptitudes numériques et d'aptitudes verbales du programme. Toutes les règles de grammaire et les fiches de vocabulaire pour réussir l'épreuve d'anglais. Plus de 1 700 questions et 7 sujets corrigés Des exercices de cours pour vous entraîner et 7 sujets blancs intégralement corrigés pour vous préparer dans les conditions de l'épreuve. Des conseils pour l'oral Des conseils pour préparer et réussir les entretiens et les oraux d'anglais selon les différentes écoles visées.