Je me sépare : que faire ? 2e édition

DROIT BELGE Que l'on prenne la décision de la séparation ou qu'elle nous soit imposée, la rupture du couple fait naître une multitude de questions auxquelles nous sommes souvent incapables de répondre. Vers qui me tourner ? Dois-je consulter un avocat ? Ai-je droit à une pension alimentaire ? Comment l'annoncer aux enfants ? Vont-ils souffrir de la séparation ? Que puis-je faire pour les aider ? Quelles modalités d'hébergement fixer ? Qui pourra rester vivre dans la résidence familiale ? De quelle manière nos biens seront-ils partagés ? Comment se déroule une procédure en justice ? Suis-je obligé(e) d'aller devant un juge ou existe-t-il des alternatives ? Qu'est-ce que la médiation ? Ce livre vise à répondre, de manière simple, pratique et concise, aux questions qui surgissent dans le cadre d'une rupture et ce, tant sur le plan psychologique qu'au niveau juridique. Sa lecture contribuera à apaiser les tensions et permettra à chacun de vivre la séparation de manière plus sereine.