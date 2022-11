Responsabilités des métiers de l'immobilier. Quelles difficultés, quelles solutions ?

DROIT BELGE Des difficultés sont fréquemment rencontrées en matière de responsabilités dans le secteur de l'immobilier. Partant de ce constat, la revue Forum de l'immobilier a souhaité faire la lumière sur certaines d'entre elles en vue de proposer des solutions. Les différents sujets développés dans cet ouvrage à partir de cas pratiques sont les suivants : . trois écueils notariaux : traitement des servitudes, problèmes de division et immixtion de créanciers ; . l'entrepreneur face à un produit vicié ; . la problématique de la surface annoncée ; . la responsabilité du syndic en théorie et en pratique ; . questions choisies de la vigilance administrative dans le cadre de la mission architecturale ; . les assurances de responsabilité civile des professionnels de la construction : le point sur les principaux litiges entourant le périmètre d'assurance et la direction du litige ; . les trois phases de la responsabilité du banquier dispensateur de crédit : l'octroi, le suivi et le terme. Un panel de spécialistes examine les problématiques actuelles sous un angle concret, à l'attention des professionnels de l'immobilier, qu'ils soient architectes, entrepreneurs, promoteurs, courtiers, syndics, géomètres, ou encore juristes, avocats et notaires.