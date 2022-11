 Les lambeaux du passé . Lark Cove, T1

Thea Landry a toujours connu sa place dans notre société moderne. Elle se trouve à peine au-dessus de la poubelle dans laquelle sa mère l'a abandonnée, à la naissance, mais bien au-dessous de la classe sociale à qui tout est dû. Ses chaussures dépenaillées et ses fringues de seconde main en témoignent : sa vie n'a jamais été pleine de rires et de bonheur. Aussi, quand un homme riche et charismatique s'intéresse à elle pour Dieu sait quelle raison, elle ne se leurre pas sur le fruit de leur rencontre : elle ne sera jamais pour lui qu'un coup d'un soir. Or, quelques mois plus tard, elle s'en veut à mort de ne pas lui avoir demandé son numéro de téléphone. Ou même son nom de famille. Elle a perdu tout espoir de le revoir. Jusqu'au jour où, plusieurs années plus tard, Logan Kendrick réapparaît dans sa vie, pour la bouleverser de nouveau. Mais, cette fois, elle ne fera pas la même erreur. Elle se battra bec et ongles pour qu'il reste. Mais pas pour elle : pour leur fille. --- "J'ai tellement aimé et j'ai été si investie dans l'histoire du début à la fin. Les pages se tournaient à toute vitesse. C'était super doux, romantique, émotionnel et ça a fait fondre mon coeur. Les sentiments étaient intenses et j'ai aimé chaque seconde de Les lambeaux du passé". - Megan - Steamy Reads Blog(Goodreads)