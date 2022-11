Aki Roukas a toujours eu à coeur de laisser une trace de sa mère, ces doux souvenirs d'enfance qu'il lui attache. Dans " ", il a réuni toutes les pièces d'un puzzle fait d'émotion et de respect pour rendre un hommage retentissant à cette femme courageuse, simple, et pourtant extraordinaire. Un témoignage d'amour sincère et indélébile pour que la figure aimée échappe aux griffes de l'oubli. Pour que les mères du monde entier qui enfantent toujours dans la douleur selon la volonté du créateur, soient réhabilitées dans la joie et l'amour de leurs propres créations.