Le reliquat de santé

Les décors furent capitaux et peu nombreux. Le port, le sable, les villes traversées par un fleuve, les saisons. Détours par d'autres quais avant d'être rendu à la mer, inexorablement. Les décors furent peu nombreux, furent autant de capitales pour chacun des poèmes. Nous sommes innombrables, c'est pourquoi il y a multitude de poèmes. Chacun, légitimement, tentera d'être l'affirmation de cette multiplicité et la négation de ce qui voudra le réduire, le présenter faussement. Le poème devra pourtant faire disparaître son poète pour ne pas être un mensonge. C'est pourquoi ce qui voulait dominer ici ce sont les signatures et leur effacement. Chansons d'aubes. Roman. Chant. Récitatif. Il y eut retour à la mer comme il y eut le balancier d'une forme à une autres et le retour à la prosodie toujours. la volonté d'apercevoir et de rendre concrètes, par le poème, ces merveilles qui nous affirment et nous effacent. 1998-2004 (extrait de la préface) Edition de 2005