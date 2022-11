L'or du Pharaon. L'Égypte ancienne au temps des Ramsès

Cela fait quatre mois que des convois d'or sont attaqués et détournés par des inconnus. Les voleurs semblent parfaitement au courant des mesures de sécurité prises. Ce qui signifie que la fuite vient du palais. Quelle idée d'avoir proposé votre plan à Paneb, chef des polices du Pharaon ! Car maintenant, vous voilà plongé dans la recherche de l'or détourné par les pillards ! Mais il est trop tard pour revenir en arrière, ne serait-ce que par fidélité à Pharaon. Accompagné de votre ami Setna vous devez retrouver cet or et découvrir les responsables de ce complot visant à affaiblir le pouvoir de Pharaon. Qu'Amon vous protège...