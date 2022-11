Mousquetaire du Roy. Le XVIIème siècle français au temps de la Fronde

Paris, 1650. L'Europe sort de la guerre de Trente Ans. La France, l'Angleterre, l'Empire allemand, les Pays-Bas, tous ont dû subir les atrocités des guerres de religion. Une belle ambassadrice des Irlandais insurgés, retrouvée la gorge tranchée non loin du cimetière des Saints-Innocents, détenait une cassette contenant des secrets d'Etat qui a été volée par ses meurtriers. Mazarin fait appel au plus courageux de ses mousquetaires et le lance à la recherche des assassins. Ce mousquetaire, c'est vous. Et maintenant, le sort du royaume est entre vos mains.