Je me perds en essayant de sauver tout le monde. En tant que médecin, je marche sur la corde raide qui sépare la compassion du surinvestissement. Ce qui s'applique également à ma vie privée. L'amour est un luxe que je ne peux pas me permettre. Ce n'est que lorsque le Dr Westin Grant brise toutes mes barrières et m'offre un avenir, que je me demande si je suis assez courageuse pour risquer mon coeur. Alors que la personne que j'étais et celle que je tente de devenir luttent pendant mon essai clinique, le destin d'une patiente change tout. Tout à coup, tout ce pour quoi j'avais travaillé est en danger. Mon intégrité, ma carrière et même ma relation avec Westin. Il m'a aimée une fois, j'espère juste qu'il pourra m'aimer pour toujours... --- "J'ai lu la plupart des livres de Corinne et j'en ai aimé beaucoup, mais celui-ci doit être l'un de ses meilleurs. Elle a vraiment apporté les sentiments, l'angoisse et l'émotion avec Souviens-toi de nous". - Christy (Goodreads)