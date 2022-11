Je suis la mort des hommes

Le menu des journées d'Adrien est fait de mots qu'il happe au hasard des conversations des femmes accrochées à leur téléphone portable et de Lise en particulier, une jeune femme qui semble partager le même handicap que lui. Sa quête le conduira au pied des fresques des danses macabres du XVe siècle, de l'Auvergne à l'Italie, vers un étrange tableau d'une église de l'arrière-pays niçois, au Bar-sur-Loup, où des petits diables s'agitent sur la tête des danseurs : LA DANSE MACABRE. Une oeuvre anonyme où certains visiteurs meurent inexplicablement à ses pieds. Coïncidence, malédiction ? Dans ce thriller régional où s'entremêlent un restaurateur d'art, une journaliste et Adrien-le-bègue, Pierre BROCCHI nous plonge dans l'histoire de ces peintres "primitifs niçois" du XVe siècle, les frères BREA, qui ont ouvert la porte à la Renaissance et nous confronte aux mystères qui planent encore autour d'eux.