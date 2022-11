Manuel de version grecque. CPGE, concours, université

Le présent ouvrage propose trente-deux textes de version grecque : seize au niveau d'une L2 ou d'une fin de Lettres Supérieures, huit pour le niveau L3 ou Première supérieure, et huit pour le niveau agrégation ; les auteurs sont choisis dans le corpus classique, à l'origine de la majorité des sujets de concours. Chaque texte est accompagné d'un corrigé détaillé, qui consiste dans une traduction amplement annotée, les notes explicitant des points de morphologie, de syntaxe ou d'interprétation ; un "moment lexical" étudie brièvement un mot grec, avec sa famille, choisi pour son intérêt et son rôle dans les textes littéraires. Pour chacun des niveaux, une première moitié des versions est accompagnée de son vocabulaire et d'une feuille d'analyse, qui permettra à l'apprenant de vérifier son interprétation morphologique des principaux mots pouvant poser problème et ainsi se préparer sur des bases saines à l'exercice de la traduction ; pour la seconde moitié des versions seul le texte grec est donné, dans les conditions d'un examen ou d'un concours. L'ouvrage est pensé pour pouvoir être exploité en autonomie, ou en complément d'une formation. Philippe Le Moigne, ancien élève de l'ENS, agrégé de grammaire, est professeur de langue et littérature grecques à l'université Paul-Valéry Montpellier III.