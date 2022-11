Audit et contrôle interne

Le contrôle et l'audit interne sont au centre des préoccupations des entreprises pour relever leurs multiples et complexes défis à surmonter : respecter les normes et les réglementations, créer plus de valeur pour leurs parties prenantes, assurer leur pérennité. Cet ouvrage met en exergue les compétences techniques et relationnelles nécessaires à la mise en place d'une fonction contrôle ou d'audit interne efficiente. Il précise aussi le rôle du contrôleur et l'auditeur interne et les moyens dont il dispose pour exercer avec brio ses responsabilités et réussir avec sérénité. L'auteur apporte ainsi une vision humaniste, naturelle et rigoureuse du contrôle et de l'audit interne aux étudiants et aux professionnels débutants et confirmés.