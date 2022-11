52 semaines pour préparer les mathématiques appliquées en ECG

Dans cet ouvrage, l'auteur a rassemble? des interrogations e?crites, des devoirs surveille?s et des concours blancs. Ces sujets recouvrent l'ensemble du programme et parcourent une grande partie des questions que l'on peut rencontrer au concours. Les sujets sont ine?dits et sont pourvus d'un bare?me type concours. L'ouvrage s'adresse aux e?le?ves de classes pre?paratoires ECG.