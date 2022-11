L'histoire se déroule à proximité de la savane, Monsieur Kouma veut, pour leur bien mais contre leur gré, protéger ses amis animaux de la "sauvagerie" de la nature environnante. Y parviendra-t-il ? Fidèle à la tradition du conte, dans Rêves de Savane, les animaux parlent et certains hommes les comprennent. Les animaux ont chacun leur personnalité et sont tous animés par un même désir de liberté, une volonté de suivre leurs désirs et leur curiosité et vont, au fil du récit, déployer différentes stratégies pour s'opposer au comportement et opinion de Monsieur Kouma, leur naïf protecteur. Cette histoire originale et humoristique est un récit sans détour avec les lois de la nature. Ce conte qui explore les attitudes face à l'envie, à la peur, aux risques, à l'autorité. L'ouvrage comporte 9 langues ce qui représente un magnifique éveil aux langues. (Anglais, Allemand, Arabe, Bambara, Espagnol, Français, Italien, Grec, Portugais). Les qualités exceptionnelles des illustrations aux pastels pastels gras , font que chaque planche est une véritable oeuvre d'art.