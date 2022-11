Antiracisme : 150 ans de combat, 40 grands textes Dont k Marx, Rosa Luxembourg, Aimé Césaire, martin Luther King, Etienne Balibar, Angéla Davis, robert Miles, Domenico Losurdo, jacques Bidet... . . Présenté et coordonné par Florian Gully Philosophe 40 textes pour comprendre le racisme et construire des solidarités antiracistes. Les analyses proposées dans cette anthologie au-delà de ce qui peut différencier leurs auteurs ont un air de famille. Elles s'enracinent dans une belle tradition intellectuelle et militante qui doit beaucoup au travail de Karl Marx. Une tradition nourrie des luttes émancipatrices menées par les travailleurs et leurs organisations ainsi que des mouvements de jeunesse