L'addition chez les Romains : une plaque et des cailloux !

Il manquait un élément essentiel aux dix livres sur l'histoire du calcul qu'Alain Schärlig a écrits ces vingt dernières années, seul pour les premiers et en collaboration avec Jérôme Gavin pour les quatre derniers : établir rigoureusement comment les Romains s'y prenaient pour effectuer une addition. Car ils ne nous ont laissé que très peu de traces de leurs calculs, au contraire des anciens Grecs avant eux ou des calculateurs du Moyen Age et de la Renaissance. Ce chaînon manquant existe désormais, et c'est le texte central de cette plaquette. Il est complété d'un inventaire des trois objets archéologiques et des deux dessins qui ont permis d'en asseoir le raisonnement, et des quelques copies qui les ont imités par la suite.