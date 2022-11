Les Blooders. Revendication

Lorsque Volcana est envoyée en mission pour la FoxSecurity, c'est Sven qu'elle choisit comme coéquipier. Elle s'entend bien avec lui et ses sentiments à son égard évoluent depuis quelque temps. Sven est heureux de bosser en compagnie de Volcana, d'autant plus qu'il est prêt à lui déclarer son amour, après des années de silence. Malheureusement, le passé de Volcana vient se rappeler à son bon souvenir sous les traits d'Amir, des Paganos et de son infiltration en leur sein. Et si tout n'était pas fini... Et si tout ne faisait que recommencer...