Manager avec réussite dans la fonction publique. Catégories A+, A et B - Théories, conseils et cas pratiques ou maîtriser les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être du Manager

Pour appréhender de façon simple le métier de manager dans la fonction publique, avec toutes les particularités que cela comporte, approfondir les notions de savoir-être et de savoir-faire, et connaître les types de management les plus courants et les pratiques au quotidien. Si vous souhaitez intégrer un poste de manager dans la Fonction publique ou si vous en préparez les concours, ce livre s'adresse à vous. Le métier de manager est complexe et passionnant à la fois. Connaître les principaux concepts de management pour réussir s'avère indispensable mais pas suffisant dans la Fonction publique. En effet, le manager agit dans un cadre réglementaire prévu par le statut qu'il convient de connaître. Cet ouvrage aborde ces deux aspects en mêlant théories, conseils et cas pratique tirés de la réalité quotidienne. La fonction de manager, que l'on soit titulaire ou non, est exigeante et nécessite de maîtriser savoirs, savoir-faire et savoir-être. La dimension humaine en est le fil conducteur. Points forts - Les auteurs, deux praticiens de la Fonction Publique, ont su allier leurs expériences respectives et complémentaires - Théories, conseils et cas pratiques tirés de la réalité quotidienne pour comprendre les évolutions de la Fonction publique, et pour exercer son activité professionnelle