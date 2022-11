Le chef-d'oeuvre de Borges ; Chantier Odessa. Nouvelles de Valence

Placées sous l'égide de Borges, ces deux nouvelles de Florent Danne plongent d'emblée le lecteur dans un univers improbable. Dans le premier de ces récits, un recueil du célèbre auteur argentin demeure obstinément introuvable, comme s'il avait définitivement disparu de la surface de la terre. Dans le second, des livres prennent vie, tandis que des personnages de romans fréquentent cafés et restaurants. Ces événements étranges se produisent dans la ville espagnole pourtant bien réelle de Valence et ont pour protagoniste un personnage ancré dans un quotidien qui n'est pas si différent du nôtre : marié, père de deux enfants, doté de quelques amis chers, il est écrivain de métier et connaît les angoisses de la page blanche comme les échéances pour remettre articles ou manuscrits à son éditeur. A travers ces deux nouvelles, l'auteur fait vaciller la limite entre réalité et imaginaire, mais surtout celle qui sépare les livres du monde des lecteurs.