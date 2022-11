La vie du pluralisme juridique

Cet ouvrage a été écrit par trois juristes à partir principalement de données recueillies en Afrique, Canada, Europe centrale et Pacifique Sud dans le cadre d'une recherche intitulée "Etats et cultures juridiques autochtones/coutumières : un droit en quête de légitimité" , et axée sur la famille, la justice et le foncier. Des systèmes juridiques étatiques et non étatiques coexistent sur un même territoire, pour une même matière et une même population : c'est le pluralisme juridique. L'objet de cet ouvrage a été de comprendre comment ce pluralisme juridique est appréhendé en Afrique, Canada, Europe centrale et Pacifique Sud, et d'analyser les procédés de gestion déployés par les systèmes juridiques étatiques et non étatiques ainsi que les multiples facteurs influant sur l'action des opérateurs des systèmes et des individus. Il s'intéresse également aux effets des stratégies et des processus de gestion sur les systèmes, leurs opérateurs et les individus. Points forts Originalité du travail réalisé grâce à l'abondance des données recueillies et traitées et de la diversité des régions étudiées.