La Lunette

Ingénieur spécialisé dans la conception de modèles réduits d'avions monomoteurs et de planeurs, Renan Falck est en recherche constante de chaleur humaine. Son entourage très restreint - sa mère, Morris et Lucie - feront tout pour qu'il accède à son désir... ou y renonce à jamais. Une quête surréaliste où il est question d'amour, d'amitié, de finesse et de sens de l'existence.